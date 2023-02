Colapesce si scaglia contro un giornalista | cosa lo ha fatto infuriare

Leggi su tvzap

(Di lunedì 20 febbraio 2023)e Dimartino hanno partecipato come ospiti nel podcast Cachemire, doveha raccontato di essersela presa con un. “Io sono simpaticissimo, ma non mi devi rompere i co****ni“, ha detto il cantante.aveva avevail musicista, reduce da Sanremo 2023? È partita poi un discussione condivisibile che riguarda l’approccio di molte persone del mondo dello spettacolo. “L’altro giorno a proposito di Pio e Amedeo hobrutto ad unnapoletano ad una radio in diretta – raccontadurante il podcast -. Gli ho detto ‘Guarda io me ne posso anche andare adesso e ti mando a fare in c**o’. L’ho rimesso al suo posto in un secondo”, ha rivelato. “Poi ha chiamato il direttore al ...