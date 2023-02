Colapesce | è scontro con il conduttore | “Me ne vado e ti mando a fare in c**o”

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 febbraio 2023) È in arrivo La primavera della mia vita, il film di Zavvo Nicolosi cone Dimartino che sarà al cinema dal 20 al 22 febbraio. La coppia di cantanti, che si è presentata in gara tra i big con il brano Splash in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, è stata ospite di Cachemire Podcast e si è sottoposta a una serie di domande dei conduttori. I due hanno svelato alcuni retroscena e aneddoti in riferimento a delle situazioni che si sono presentate nel corso della loro carriera fino a questo momento. Ad esempio è stato chiesto di spiegare quale è stata una frase che quando è stata pronunciata ha provocato in loro grande irritazione. Dimartino ha preso parola e ha fatto sapere che il paragone con Pio e Amedeo non è stato particolarmente gradito: “Un po’ ce la prendiamo. Non c’entra niente, per quello quando lo dicono… In Italia quando c’è un duo sei ...