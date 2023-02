Colapesce Dimartino sbarcano al cinema dopo Sanremo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lorenzo e Antonio, due amici oltre che colleghi sul palcoscenico con la passione per la musica, che non li ha mai abbandonati. L’iconico duo Colapesce Dimartino è tornato da poco sul palco dell’Ariston in gara al Festival di Sanremo, posizionandosi in decima posizione con Splash. Adesso i due cantanti sono pronti a debuttare al cinema. Colapesce Dimartino sono stati tra i protagonisti della nuova edizione del Festival di Sanremo. Amadeus, dopo il successo qualche anno fa di Musica leggerissima, ha deciso di chiamare tra i 28 big anche l’iconico duo musicale. Ma questo per i due artisti sembra essere un periodo ricco di novità e nuovi progetti musicali. Da oggi, 20 febbraio, debutteranno finalmente per la prima volta sul grande ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lorenzo e Antonio, due amici oltre che colleghi sul palcoscenico con la passione per la musica, che non li ha mai abbandonati. L’iconico duoè tornato da poco sul palco dell’Ariston in gara al Festival di, posizionandosi in decima posizione con Splash. Adesso i due cantanti sono pronti a debuttare alsono stati tra i protagonisti della nuova edizione del Festival di. Amadeus,il successo qualche anno fa di Musica leggerissima, ha deciso di chiamare tra i 28 big anche l’iconico duo musicale. Ma questo per i due artisti sembra essere un periodo ricco di novità e nuovi progetti musicali. Da oggi, 20 febbraio, debutteranno finalmente per la prima volta sul grande ...

