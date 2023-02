Colapesce Dimartino e Nicolosi, video intervista La primavera della mia vita: «Tra Jodorowsky e Franco Ciccio» (Di lunedì 20 febbraio 2023) La nostra video intervista a Colapesce Dimartino con il regista Zavvo Nicolosi per il film La primavera della mia vita, il loro esordio cinematografico, che ci hanno raccontato molto, e anche del premio vinto a Sanremo Vi presentiamo la nostra video intervista a Colapesce Dimartino, reduci dalla vittoria del Premio della Critica “Martini” al Festival di Sanremo, insieme al regista Zavvo Nicolosi per il film La primavera della mia vita (leggi la nostra recensione). Ci hanno raccontato di questo loro esordio cinematografico, della Sicilia, del loro mescolare i generi «tra ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 20 febbraio 2023) La nostracon il regista Zavvoper il film Lamia, il loro esordio cinematografico, che ci hanno raccontato molto, e anche del premio vinto a Sanremo Vi presentiamo la nostra, reduci dalla vittoria del PremioCritica “Martini” al Festival di Sanremo, insieme al regista Zavvoper il film Lamia(leggi la nostra recensione). Ci hanno raccontato di questo loro esordio cinematografico,Sicilia, del loro mescolare i generi «tra ...

