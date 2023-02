CMLL NJPW | Mascara Dorada torna freelance e cambia nome

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuovo cambio diper Gran Metalik/. L’Ex-WWE, dopo aver lasciato la federazione nel 2021, erato con il suo vecchioin, che aveva adottato nel 2008, quando cambio il suo ringname originale (Metalik), mentre nel periodo in WWE era diventato Gran Metalik. Copyright e motivi di visto Dietro al cambio dici sono diversi fattori: in primis,è un ringname di proprietà della, che aveva concesso l’uso al lottatore anche al di fuori dellanel 2021 in previsione di un ritorno in pianta stabile nel Consejo, non avvenuto poi. Il secondo è legato al visto: al momento, Metalik può ...

Sasha Banks: “Non ho vincoli con la NJPW, posso lottare ovunque, ecco chi vorrei sfidare” Zona Wrestling

NJPW: annunciato lo show All Star Junior Festival 2023 The Shield Of Wrestling

NJPW-CMLL, annunciata Fantasticamania 2023 The Shield Of Wrestling

Mark Briscoe vs Jay Lethal, 4,25 stelle da Dave Meltzer The Shield Of Wrestling

Titan si unisce ai Los Ingobernables de Japon The Shield Of Wrestling

Intervistata a margine del suo debutto in New Japan Pro Wrestling, l'ex campionessa femminile della WWE Sasha Banks ha parlato del suo immediato futuro, cominciato proprio nel weekend appena trascorso ...