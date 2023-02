Clima, a Roma un murale mangia smog alla metro di Rebibbia (Di lunedì 20 febbraio 2023) A inaugurarlo cento studenti. Il progetto 'Accendiamo il futuro', promosso da Coop, alla stazione metro di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) A inaugurarlo cento studenti. Il progetto 'Accendiamo il futuro', promosso da Coop,stazionedi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... minnie0267 : RT @Renzame67: Arrivasse anche da me il clima che c'è a Roma ?? #tommasostanzani - Nunug72 : RT @Renzame67: Arrivasse anche da me il clima che c'è a Roma ?? #tommasostanzani - RenataMontresor : RT @Renzame67: Arrivasse anche da me il clima che c'è a Roma ?? #tommasostanzani - elisicci : RT @Renzame67: Arrivasse anche da me il clima che c'è a Roma ?? #tommasostanzani - Renzame67 : Arrivasse anche da me il clima che c'è a Roma ?? #tommasostanzani -