Claudia Ruggeri da bollino rosso | fuori tutto il davanzale | la FOTO ti toglie il respiro

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 20 febbraio 2023)ha oltrepassato tutti i limiti su Instagram postando uno scatto memorabile in cui ha messo in mostrail suo. Tra le conduttrici e showgirl più belle della nostra televisione è impossibile non citare. La nativa di Roma è il volto di ‘Avanti un altro’ ormai da diverse edizioni e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.