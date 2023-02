Clamoroso dalla Fagnani, con chi entra in studio Wanda Nara: il gossip impazzisce (Di lunedì 20 febbraio 2023) Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, torna in prima serata il martedì su Rai2. Nella puntata del 21 febbraio è ospite Wanda Nara. La manager sportiva e conduttrice argentina, famosa anche per l'intensa e tormentata vita amorosa raccontata sui social, si presenta a sorpresa in studio con Mauro Icardi e fa il punto sulla sua relazione, sul rapporto con i soldi e il successo, e offre un ritratto veritiero della sua vita. "Io e Icardi stiamo insieme. Lui è mio marito", esordisce la Nara. E la Fagnani la punzecchia: "Quindi per questo week-end possiamo dire che state ancora insieme?". "Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo week-end", ribatte Wanda Nara. Che sulla scelta di Icardi di lasciare l'Inter dice con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Belve, il programma ideato e condotto da Francesca, torna in prima serata il martedì su Rai2. Nella puntata del 21 febbraio è ospite. La manager sportiva e conduttrice argentina, famosa anche per l'intensa e tormentata vita amorosa raccontata sui social, si presenta a sorpresa incon Mauro Icardi e fa il punto sulla sua relazione, sul rapporto con i soldi e il successo, e offre un ritratto veritiero della sua vita. "Io e Icardi stiamo insieme. Lui è mio marito", esordisce la. E lala punzecchia: "Quindi per questo week-end possiamo dire che state ancora insieme?". "Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo week-end", ribatte. Che sulla scelta di Icardi di lasciare l'Inter dice con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Dalla Spagna: il Real Madrid piomba su Vlahovic. E' c'è un retroscena clamoroso sul mercato di gennaio... - Ledbowski : @gabrielevalli7 nessuna figuraccia, perché a 15 dalla fine eri in partita. là hai fatto benissimo e pagato un error… - persemprecalcio : ??Il quotidiano spagnolo 'AS' ha rivelato un retroscena clamoroso di una #Juventus vicina a chiudere la cessione di… - JManiaSite : La #Juventus in Champions League nonostante la penalizzazione. Questo è lo scenario che si sta delineando in campio… - PassioneMessina : Un rigore netto non dato nel primo tempo. L’errore incredibile, clamoroso, pazzesco di Curiale a mezzo metro dalla… -