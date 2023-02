Civitavecchia | il racconto dei migranti | “Guerra | torture e violenza | così siamo scappati dalla Libia”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 febbraio 2023)– Si sono concluse le operazioni di sbarco, nel porto di, delle 156 persone soccorse in marenave Life Support di Emergency il 16 febbraio scorso. I naufraghi provengono da Bangladesh, Pakistan, Sudan, Eritrea, Egitto, Gambia, Chad, Camerun, Senegal Mali, Nigeria, Costa d’Avorio e Guinea Konakri. Tra di loro ci sono due donne (di cui una madre di tre bambini tra i 7 e i 10 anni) e 28 minori non accompagnati. Molti naufraghi hanno raccontano ai soccorritori di essere stati reclusi arbitrariamente indove hanno subìto violenze. “Oggi è il primo giorno della mia vita – commenta Iusef, uno degli uomini soccorsi, che sul corpo ha i segni delle violenze subite in-. Non volevo passare la mia vita a fare il soldato e far laper cui ho ...