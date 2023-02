Cina, maiali allevati in grattacielo. Burioni: “Paradiso per virus” – Video (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Si trova in Cina ed è un grattacielo di maiali. Un edificio di 26 piani in grado di ospitare a regime 650mila animali da allevare, con una capacità di macellazione di 1,2 milioni di suini l’anno. E’ stato definito il più grande allevamento di maiali al mondo. Costruito da poco nella periferia di Ezhou, città nella provincia di Hubei, ha cominciato ad ammettere i primi animali a ottobre scorso, secondo quanto riportava a novembre ‘The Guardian’. Da subito l’iniziativa ha destato però anche le preoccupazioni degli esperti per un rischio aumentato di epidemie animali che potrebbe comportare un allevamento di queste dimensioni mastodontiche. Preoccupazioni condivise anche dal virologo italiano Roberto Burioni. “Dal mio punto di vista, un Paradiso per i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Si trova ined è undi. Un edificio di 26 piani in grado di ospitare a regime 650mila animali da allevare, con una capacità di macellazione di 1,2 milioni di suini l’anno. E’ stato definito il più grande allevamento dial mondo. Costruito da poco nella periferia di Ezhou, città nella provincia di Hubei, ha cominciato ad ammettere i primi animali a ottobre scorso, secondo quanto riportava a novembre ‘The Guardian’. Da subito l’iniziativa ha destato però anche le preoccupazioni degli esperti per un rischio aumentato di epidemie animali che potrebbe comportare un allevamento di queste dimensioni mastodontiche. Preoccupazioni condivise anche dal virologo italiano Roberto. “Dal mio punto di vista, unper i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShooterHatesYou : Il fatto che la Cina si vanti, con tanto di riprese da drone, di questo orrendo mostro di cemento da 26 piani proge… - News24_it : Cina, maiali allevati in grattacielo. Burioni: 'Paradiso per virus' - Video - fisco24_info : Cina, maiali allevati in grattacielo. Burioni: 'Paradiso per virus' - Video: (Adnkronos) - Il virologo italiano è f… - ledicoladelsud : Cina, maiali allevati in grattacielo. Burioni: “Paradiso per virus” – Video - paolo97745638 : RT @conteDartagnan: Nel frattempo in Cina si costruiscono edifici multipiano per allevare maiali -