Ciclismo | Uae Tour Merlier vince al fotofinish la prima tappa

Il belga si è imposto in volata su Ewan e Cavendish ROMA - Tim Merlier ha vinto al fotofinish la prima tappa dell'Tour 2023, la Madinat Zayed - Al Mirfa di 151 chilometri. Il corridore belga della Soudal Quick - Step ha avuto la meglio in volata sull'australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny) ed il britannico Mark ...Tim Merlier si è aggiudicato la prima tappa dell'Tour 2023 , imponendosi in volata sul traguardo di Al Mirfa al termine dei 151 chilometri percorsi. In una giornata fortemente condizionata dal vento si è creato nel tratto finale di gara un ...

