Ciclismo | UAE Tour | Merlier batte al fotofinish Ewan | sua la prima tappa

Tim Merlier si è aggiudicato la prima tappa dell'UAE Tour 2023, imponendosi in volata sul traguardo di Al Mirfa al termine dei 151 chilometri percorsi. In una giornata fortemente condizionata dal vento si è creato nel tratto finale di gara un gruppetto che conteneva i maggiori protagonisti della corsa e ad imporsi è stato il belga della Soudal-QuickStep davanti a due nomi non esattamente di secondo piano quali Caleb Ewan e Mark Cavendish. Un arrivo al fotofinish, con la giuria che ha dovuto visionare più volte le immagini prima di poter decretare il vincitore di questa tappa inaugurale. In top-10 anche il super favorito della corsa Remco Evenepoel. ORDINE DI ARRIVO 1. Merlier T. (Soudal Quick-Step) 3:17:35 2. Ewan C.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WorldUci : Tim Merlier vince la prima tappa del @uae_tour #ciclismo #UAETour - AndreaPecchia1 : I 151 km della prima tappa dell'@uae_tour decisi (forse) da qualche millimetro in una volata a due fra Tim #Merlier… - Gazzetta_it : Uae Tour, Evenepoel da battere: “Sono felice di essere tornato qui” - arganteu : RT @Gazzetta_it: #Uae Tour, va in scena il #Mondiale dei velocisti. Ma per loro la #Sanremo si fa sempre più dura - Gazzetta_it : #Uae Tour, va in scena il #Mondiale dei velocisti. Ma per loro la #Sanremo si fa sempre più dura -