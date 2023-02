Ciclismo | UAE Tour 2023 prima tappa oggi in tv | percorso | orari | diretta streaming

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Lo UAEiniziacon la, da Al Dhafra Castle ad Al Mirfa dopo 151 chilometri sulla carta adatti ai velocisti. La corsa negli Emirati vede al via diversi big, con la vittoria odierna che potrebbe essere alla portata di uno sprinter del calibro di Tim Merlier, Dylan Groenewegen o Sam Bennett, con Elia Viviani pronto a intervenire in caso di occasione propizia. Attenzione però al vento, visto che lasarà quasi interamente nel deserto: i ventagli potrebbero essere dietro l’angolo, creando scompiglio anche in ottica classifica generale. UAE: CALENDARIO TAPPE E PROGRAMMA COMPLETO IldellaTV E– La ...

(foto d'archivio) Una vittoria soltanto assaporata per il talento delin forza all'Emirates , team di cui fa parte anche il compagno e per l'occasione gregario d'eccezione Tadej ......e il calendario delloTour 2023 , corsa di scena da lunedì 20 a domenica 26 febbraio sulle strade degli Emirati. Un appuntamento ormai fisso della prima parte di stagione per il grande...

UAE Tour 2023: tutti contro Remco Evenepoel, sfida stellare tra i velocisti OA Sport

UAE Tour 2023, la startlist definitiva SpazioCiclismo

Uae Tour, Evenepoel da battere: “Sono felice di essere tornato qui” La Gazzetta dello Sport

Ciclismo: Viviani al via dell'UAE Tour, nuova sfida a Cavendish Agenzia ANSA

UAE Tour 2023: la startlist e chi parteciperà. Presenti Remco Evenepoel ed il meglio delle volate OA Sport

Inizio di stagione che si conferma ottimo per i colori italiani del ciclismo su strada. Va via un’altra settimana ricca di brevi corse a tappe, tra Vuelta a Andalucia e Volta ao Algarve e i risultati ...Il campione di ciclismo al via dell’Uae Tour e che sarà protagonista al Giro: «Il calcio mi piaceva molto e sarei potuto diventare un ottimo professionista. Ma non amavo l’ambiente, i troppi soldi che ...