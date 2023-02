“Ci tagli le munizioni mentre mandi tua figlia in vacanza” | il capo del gruppo Wagner contro il ministro della Difesa russo

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Continuano le tensioni tra ilmilitare privatoe le istituzioni russe, con ile fondatoremilizia Yevgeny Prigozhin che ha attaccato frontalmente il ministerodi Mosca per aver interrotto la fornitura diai suoi mercenari. Uno stop che starebbe provocando più che un problema, secondo quanto riferito dall’agenzia Reuters. Stando a quanto detto da Prigozhin in alcune dichiarazioni rilanciate dai media ucraini, le trattative con i funzionari del ministerosi sarebbero concluse con il consiglio di “obbedire e scusarsi” con i vertici, tra cui ilSergej Shoigu. “A chi devo chiedere scusa? A chi devo obbedire ora che i miei ragazzi muoiono due volte più di ...

Una proposta che rivoluzionerebbe il principio sposato dai membri dell'Alleanza Atlantica nel 2014, in seguito all'annessione russa della Crimea: lo stop ai tagli ai bilanci militari ... moderni ...