"Ci sono rimasta male": Bortone gela Amadeus, affondo contro Sanremo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Serena Bortone non ha gradito la classifica finale di Sanremo 2023 e adesso spiega quali sono i motivi che l'hanno delusa. La conduttrice di "Oggi è un altro giorno", di fatto ha spiegato che l'assenza di donne tra i primi cinque classificati è stata una cosa che a suo dire non si deve più ripetere. Amadeus nei giorni scorsi rispondendo a Mengoni che aveva segnalato subito questa strana anomalia nella serata della finale, aveva affermato che dietro l'assenza delle donne nei primi cinque posizioni c'era soltanto una problema musicale, ovvero a suo dire le canzoni arrivate in testa erano migliori di quelle rimaste fuori dai primi cinque posti. E così la Bertone ha risposto per le rime in un'intervista a Tv Talk: “Ci sono rimasta molto male e l'ho detto molte ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Serenanon ha gradito la classifica finale di2023 e adesso spiega qualii motivi che l'hanno delusa. La conduttrice di "Oggi è un altro giorno", di fatto ha spiegato che l'assenza di donne tra i primi cinque classificati è stata una cosa che a suo dire non si deve più ripetere.nei giorni scorsi rispondendo a Mengoni che aveva segnalato subito questa strana anomalia nella serata della finale, aveva affermato che dietro l'assenza delle donne nei primi cinque posizioni c'era soltanto una problema musicale, ovvero a suo dire le canzoni arrivate in testa erano migliori di quelle rimaste fuori dai primi cinque posti. E così la Bertone ha risposto per le rime in un'intervista a Tv Talk: “Cimoltoe l'ho detto molte ...

