Christian | il trailer della seconda stagione della serie Sky con Edoardo Pesce

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 febbraio 2023)dei nuovi episodi di, il supernatural crime drama Sky Original con, ladal 24 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Si fa sempre più vicino l'avvento del nuovo regno di, il "santo picchiatore" protagonista del supernatural crime drama prodotto da Sky Studios e da Lucky Red in collaborazione con Newen Connect. LaSky Original andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 24 marzo, come annunciato colufficiale appena diffuso. L'"utopia coatta" promessa da, passato da piccolo delinquente a santo una volta comparse delle ...