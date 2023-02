(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’ha vinto sabato sera contro l’e ha guadagnato altri tre punti in classifica di Serie A. Alcuni episodi sono rimasti dubbi e alcune scelte prese dal direttore di gara Federico, come analizzato dalla moviola di-News.it (vedi articolo), hanno lasciato qualche perplessità. Proprio per tutto questo è arrivato il giudizio dell’exMassimo. VOTO ? Per la rubrica di “SOS Arbitri”, pubblicata su Calciomercato.com, l’exMassimoha giudicato così la gestione di gara svolta da Federicoin. Il direttore di gara è stato affiancato al VAR da Abbattista. A lui,ha dato come voto un 5. E di seguito è stata data una ...

1 Prosegue anche nella stagione 2022 - 2023 l'appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo. L'exinternazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com , mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A , gli aspetti ...: Jaco Stephanus Erasmus di Treviso. MARCATORI: nel (5 - 10) pt 8' m. Lanciotti R. tr. Du ... NOTE: espulsioni temporeane per Speranza (7' st), Giangregorio (23' st) e(35' st). In ...

Chiesa a CM: 'Due rigori inventati, che svista sul contatto Walace ... Calciomercato.com

Chiesa (ex arbitro): «Inter-Udinese Il rigore è netto. Dionisi insufficiente!» Inter-News.it

Moviola Juventus-Nantes: rigore negato, l’arbitro Pinheiro è da 4 Tuttosport

Chiesa a CM: 'Manca un rosso contro Napoli e Roma, Kjaer su ... Calciomercato.com

Juventus iellata in Europa League: per il Nantes un tiro e un gol, l ... Fanpage.it

Al Martelli va in scena una partita da fuochi d’artificio, che comincia malissimo per i biancorossi ma poi finisce in crescendo ...Blog Calciomercato.com: Ci risiamo, la Vecchia Signora non decolla nelle coppe. Ieri il Nantes, orgogliosa squadra di fascia media della Ligue 1, ha fatto il colpaccio, riuscendo a ...