Chiarimenti su Instagram e Facebook a pagamento per profili verificati (Di lunedì 20 febbraio 2023) In queste ore non si fa che parlare di Instagram e Facebook a pagamento. I due social di proprietà Meta si apprestano a non essere più del tutto gratuiti, soprattutto se si sceglie di farne un uso professionale. In effetti, per ottenere un profilo verificato si dovrà sborsare una cifra non certo esigua ed è in questo modo che Mark Zuckerberg ha deciso di battere cassa bussando alla porta dei suoi utenti nel mondo. Dietro l’idea di Instagram e Facebook a pagamento si cela la sottoscrizione di un abbonamento. Questo consentirà agli utenti di verificare la loro identità. Si partirà con l’abbinare un account ad una carta d’identità e dunque l’associazione di una spunta blu al profilo controllato (in perfetto stile Twitter). Il piano a pagamento darà diritto ad ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) In queste ore non si fa che parlare di. I due social di proprietà Meta si apprestano a non essere più del tutto gratuiti, soprattutto se si sceglie di farne un uso professionale. In effetti, per ottenere un profilo verificato si dovrà sborsare una cifra non certo esigua ed è in questo modo che Mark Zuckerberg ha deciso di battere cassa bussando alla porta dei suoi utenti nel mondo. Dietro l’idea disi cela la sottoscrizione di un abbonamento. Questo consentirà agli utenti di verificare la loro identità. Si partirà con l’abbinare un account ad una carta d’identità e dunque l’associazione di una spunta blu al profilo controllato (in perfetto stile Twitter). Il piano adarà diritto ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrimaPaginaOn : In Cda #Rai post #Sanremo2023 pesante contestazione a #Fuortes #Coletta che 3 marzo dovranno esibire TUTTI contratt… - drapiesse : Cda #Rai post #Sanremo pesante contestazione a #Fuortes e #Coletta che in prox cda 3 marzo dovranno esibire TUTTI c… - giovanardim57 : #jeru Breaking news!!! Fan in ansia per le dichiarazioni di pochi minuti fa,del loro beniamino ???? Per ulteriori chi… - itssusanne_ : @SPARISULPETT0 Si mi ha risposto la moglie su Instagram. Dovevo avere chiarimenti dopo la sua storia ?? -