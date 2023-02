Chiariello | “Juve il -15 solo l’inizio Napoli | parlano di scudetto per caso”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Umbertoha parlato della corsain Serie A del, ma anche della penalizzazione in classifica dellantus. Il giornalista a Canale 21 si scaglia contro una “narrazione sbagliata della corda. Io non posso accettare che sia uno‘per’, come vi dice qualcuno: è un discorso totalmente falso. Non viene nulla per. Specie nel mondo del calcio. Quando si creano dei cicli di un club, come dimostrato da Parma, Lazio e Sampdoria, nulla accade per, ma è frutto di investimenti e programmazioni“. Poi ha aggiunto: “Quando sento che Aurelio De Laurentiis avrebbe pochi meriti, se non quello d’aver lasciato Cristiano Giuntoli di operare, dico: ma quando mai! Lui è abituato a gestire persino la ...