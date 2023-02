Chiara uccisa a 13 anni dalla mamma | la scoperta agghiacciante del papà in casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tragedia a Silì (Oristano), madre uccide la figlia poi tenta il suicidio. A perdere la vitaCarta, 13. Uno scenario inquientante nel bagno dell’abitazione. Il corpo della ragazza giaceva a terra in una pozza di sangue. Rinvenute sul cadavere 20 coltellate all’altezza dell’addome inferte con un taglierino, poi il cavo del caricabatterie intorno al collo. La madre della vittima, Monica Vinci, ha poi tentato il suicidio. A dare l’allarme, un passante.Carta muore a 13per mano della madre, Monica Vinci. La ragazza avrebbe provato a difendersi: lo suggerirebbe il caos trovato nel bagno dell’abitazione e diverse ferite alle mani. Segni che lascerebbero presumere cheabbia fatto di tutto per non andare incontro alla morte. Il cadavere diè stato ...