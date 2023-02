Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli commenta la sua lettera a Sanremo: “Vi ricorda qualcuno?” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Altro giro, altra corsa per Selvaggia Lucarelli. La nota giornalista ha punzecchiato nuovamente Chiara Ferragni parlando del suo monologo a Sanremo. Si sa che non scorre buon sangue tra le due e la Lucarelli non perde mai occasione per attaccarla sui social: questa volta ha cercato di dare un senso al suo monologo durante il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Altro giro, altra corsa per. La nota giornalista ha punzecchiato nuovamenteparlando del suo monologo a. Si sa che non scorre buon sangue tra le due e lanon perde mai occasione per attaccarla sui social: questa volta ha cercato di dare un senso al suo monologo durante il L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : Chiara #Ferragni sembra sempre più Hillary #Clinton, sia nel viso che nel pensiero. Mostrare capezzoli, vendere ovo… - _the_jackal : Chiara Ferragni e il suo omaggio ai Cavalieri dello Zodiaco #Sanremo2023 - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - infoitcultura : Chiara Ferragni-Fedez: vita da separati in casa? - Marelli2000 : RT @adrianobiondi: Siamo al decimo 'qualche giorno fa ero a...' tra Schlein e Bonaccini. L'autobiografia come teoria e pratica della compre… -