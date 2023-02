Chiara Ferragni, crisi con Fedez smentita? La foto sui social (Di lunedì 20 febbraio 2023) Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram in occasione del carnevale una foto dove finalmente appare insieme a Fedez. Per lei il Festival di Sanremo 2023 è stato di certo un’esperienza intensa. Per la prima volta è apparsa in televisione nel ruolo di presentatrice ma a rubarle la scena ci ha pensato il marito. La scenetta del bacio tra Fedez e Rosa Chemical non è piaciuta alla Rai né al pubblico ma in particolare a Chiara Ferragni, essendo un gesto inopportuno e fatto sotto gli occhi di tutti. Dopo il Festival, le voci sulla loro separazione si sono fatte più insistenti e l’influencer non ha più postato su Instagram immagini con il marito. Fino ad oggi. Chiara Ferragni e Fedez, la foto del ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 febbraio 2023)ha pubblicato su Instagram in occasione del carnevale unadove finalmente appare insieme a. Per lei il Festival di Sanremo 2023 è stato di certo un’esperienza intensa. Per la prima volta è apparsa in televisione nel ruolo di presentatrice ma a rubarle la scena ci ha pensato il marito. La scenetta del bacio trae Rosa Chemical non è piaciuta alla Rai né al pubblico ma in particolare a, essendo un gesto inopportuno e fatto sotto gli occhi di tutti. Dopo il Festival, le voci sulla loro separazione si sono fatte più insistenti e l’influencer non ha più postato su Instagram immagini con il marito. Fino ad oggi., ladel ...

