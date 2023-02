Chi è Wang Yi, l’alfiere della diplomazia di Xi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Wang Yi è il direttore dell’Ufficio della Commissione Centrale per gli Affari Esteri del Partito Comunista Cinese (Pcc). Detto altrimenti, ricopre il ruolo più importante del sistema politico cinese incaricato di gestire le relazioni internazionali. Per inciso, anche più del ministro degli Esteri, posizione che Wang ha ricoperto per due mandati dal 2012 al 2022. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 20 febbraio 2023)Yi è il direttore dell’UfficioCommissione Centrale per gli Affari Esteri del Partito Comunista Cinese (Pcc). Detto altrimenti, ricopre il ruolo più importante del sistema politico cinese incaricato di gestire le relazioni internazionali. Per inciso, anche più del ministro degli Esteri, posizione cheha ricoperto per due mandati dal 2012 al 2022. InsideOver.

