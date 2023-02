Check Up RN Salerno-RN Savona | la gara termina 6-10

... calcio di inizio alle ore 15- Domenica 19 febbraio alle ore 15.00 andrà in scena ... SALERNITANA - LAZIO 0 - 2 69' NON SBAGLIA IMMOBILE!!! RADDOPPIO LAZIO! 68' Rigore per la Lazio! 67'...La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, ieri pomeriggio, con il- Up R. N., nella piscina "Vitale" a, l'incontro valevole per la1 8giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 diPallanuoto. 10 a 6 è stato il risultato finale ...

Pallanuoto, A1: la Check Up Rari Nantes Salerno cede il passo alla RN Savona Ottopagine

Check up Rari Nantes Salerno-Rari Nantes Savona 6-10, non basta il poker di Bertoli ilmattino.it

Pallanuoto. RN Savona in scioltezza a Salerno, vittoria biancorossa per 10-6 SvSport.it

Pallanuoto, A1: la Check - Up RN Salerno ospita la Rari Nantes Savona Virgilio

Pallanuoto, Check-Up RN Salerno-AN Brescia 4-13 2a News

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, ieri pomeriggio, con il Check-Up R.N.Salerno, nella piscina “Vitale” a Salerno, l’incontro valevole per la1 8^ giornata della Regular Season del Campionato di Seri ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...