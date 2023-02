Che Tempo che Fa: Luciana Littizzetto sui folli affitti per gli studenti fuori sede a Milano (VIDEO) (Di lunedì 20 febbraio 2023) Luciana Littizzetto nella puntata del 19 febbraio di Che Tempo che Fa ha parlato di un problema che sta a cuore degli studenti fuori sede Nella puntata del 19 febbraio di Che Tempo che Fa, la comica e co-conduttrice Luciana Littizzetto ha affrontato un problema che coinvolge numerosissimi giovani e le loro famiglie, il caro-affitto. A Milano i prezzi sono lievitati moltissimo mettendo in difficoltà chi raggiunge il capoluogo lombardo per studiare. "Se vieni, per esempio, dalle colline del Molise e tuo padre fa l'operaio, e una stanza a Milano ti costa 500 euro, l'università non la puoi fare e anche se fai un lavoretto non ci stai dentro con le spese", ha detto Luciana ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023)nella puntata del 19 febbraio di Cheche Fa ha parlato di un problema che sta a cuore degliNella puntata del 19 febbraio di Cheche Fa, la comica e co-conduttriceha affrontato un problema che coinvolge numerosissimi giovani e le loro famiglie, il caro-affitto. Ai prezzi sono lievitati moltissimo mettendo in difficoltà chi raggiunge il capoluogo lombardo per studiare. "Se vieni, per esempio, dalle colline del Molise e tuo padre fa l'operaio, e una stanza ati costa 500 euro, l'università non la puoi fare e anche se fai un lavoretto non ci stai dentro con le spese", ha detto...

