Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni martedì 21 febbraio 2023: una nuova missione per Azzurra (Di lunedì 20 febbraio 2023) La puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda martedì 21 febbraio 2023 su Rai Uno alle 21.25, presenterà due nuovi episodi nei quali Azzurra sarà protagonista assoluta, in quanto si trasformerà in cupido, certa che sia la soluzione giusta per il bene di Elia. Inoltre supporterà suor Costanza, in ansia per l’intervento che deve subire. Ad un certo punto anche suor Teresa si convincerà che Elia ha bisogno di Emiliano e Sara e supporterà la novizia nel suo piano. Vediamo tutti i dettagli. Che Dio ci aiuti 7, la gara della Vita Nel primo episodio, intitolato appunto “La Gara della Vita“, Azzurra avrà una nuova missione. La giovane novizia cercherà di far trascorrere più tempo insieme a Sara ed Emiliano, convinta che i due possano diventare una ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 febbraio 2023) La puntata di Che Dio ci7, in onda21su Rai Uno alle 21.25, presenterà due nuovi episodi nei qualisarà protagonista assoluta, in quanto si trasformerà in cupido, certa che sia la soluzione giusta per il bene di Elia. Inoltre supporterà suor Costanza, in ansia per l’intervento che deve subire. Ad un certo punto anche suor Teresa si convincerà che Elia ha bisogno di Emiliano e Sara e supporterà la novizia nel suo piano. Vediamo tutti i dettagli. Che Dio ci7, la gara della Vita Nel primo episodio, intitolato appunto “La Gara della Vita“,avrà una. La giovane novizia cercherà di far trascorrere più tempo insieme a Sara ed Emiliano, convinta che i due possano diventare una ...

