Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni episodi 11-12: preoccupazione per Suor Costanza, deve operarsi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Doppio appuntamento settimanale per Che Dio ci aiuti 7, dopo lo stop sanremese: ecco cosa accadrà nella puntata di martedì 21 febbraio. Cresce la preoccupazione per Suor Costanza, che dovrà sottoporsi ad un intervento; intanto, l'intesa tra Emiliano e Sara crescerà, grazie anche ad Azzurra. Eccezionalmente per questa settimana, Che Dio ci aiuti 7 andrà in onda sia di martedì che di giovedì. Il doppio appuntamento serve a recuperare lo stop nel corso della settimana del 73esimo Festival di Sanremo, durante la quale la serie non è andata in onda. L'acclamato show di Rai Uno è ormai al giro di boa e, nonostante l'uscita di scena di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), sembra aver retto bene. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Che Dio ci aiuti 7 – VelvetMagGli ascolti ...

