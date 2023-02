Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni 21 febbraio 2023: Azzurra fa da cupido (Di lunedì 20 febbraio 2023) La sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7 andrà eccezionalmente in onda martedì 21 febbraio 2023 e vedrà Azzurra nel ruolo di cupido. La giovane, infatti, cercherà di far sì che Sara ed Emiliano si mettano insieme, in quanto, convinta che siano la famiglia perfetta per Elia. Nel frattempo, Suor Costanza avrà paura dell'operazione a cui dovrà sottoporsi, mentre Ettore farà di tutto per evitare Ludovica. Che Dio ci aiuti 7, undicesimo episodio: Azzurra cerca di far mettere insieme Sara ed Emiliano La sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7 si aprirà con l'episodio intitolato «La gara della vita» e vedrà Azzurra provare in tutti i modi a far passare del tempo insieme a Sara ed Emiliano. La giovane suora, infatti, sarà convinta che loro possano ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 febbraio 2023) La sesta puntata di Che Dio ci7 andrà eccezionalmente in onda martedì 21e vedrànel ruolo di. La giovane, infatti, cercherà di far sì che Sara ed Emiliano si mettano insieme, in quanto, convinta che siano la famiglia perfetta per Elia. Nel frattempo, Suor Costanza avrà paura dell'operazione a cui dovrà sottoporsi, mentre Ettore farà di tutto per evitare Ludovica. Che Dio ci7, undicesimo episodio:cerca di far mettere insieme Sara ed Emiliano La sesta puntata di Che Dio ci7 si aprirà con l'episodio intitolato «La gara della vita» e vedràprovare in tutti i modi a far passare del tempo insieme a Sara ed Emiliano. La giovane suora, infatti, sarà convinta che loro possano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CauseSanti : Card. #Semeraro 'La santità è vita che cresce (...) è un cammino, percorso in docilità allo Spirito, che sempre aiu… - Pontifex_it : Dio non ci lascia soli ma, per darci una mano, attende che gliela chiediamo. Bisogna allora imparare a distinguere… - elio_vito : Vi svelo la prossima edizione del Festival, trasmesso anche da Rete4 Vietate canzoni che non celebrino Dio, Patria… - donvitorap : RT @DonVitoColoured: più a sinistra e ha fatto la cosa giusta,così ho lodato Dio per aver salvato i suoi scoiattoli, che moltiplica quanto… - donvitorap : RT @DonVitoColoured: Muhammad* disse che a volte dal comportamento del miscredente Dio può far evolvere il credente,e cito' a esempio la st… -