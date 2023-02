Champions League su Amazon Prime Video fino al 2027

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 febbraio 2023)si è assicurata i diritti per trasmettere lain Italia per altre tre stagioni,al. Sarà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì, spiega Calcio e Finanza. Dal 2024, l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali. Alex Green, MDSport Europa, dichiara: «Siamo felici di riconfermarci la destinazione della Uefaper il mercoledì in Italia e di continuare a offrire agli appassionati di calcio le migliori partite del mercoledì in esclusivaal. Milioni di ...