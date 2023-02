Champions League, si riparte: il Napoli in onda su Canale Cinque (Di lunedì 20 febbraio 2023) Martedì 21 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League “Eintracht Francoforte-Napoli”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dallo Deutsche Bank Park di Francoforte va in scena la super sfida tra i tedeschi allenati da Oliver Glasner e gli azzurri di Luciano Spalletti. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro e Sandro Sabatini. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) Martedì 21 febbraio, su5 alle ore 21.00 andrà inil match valido per l’andata degli ottavi di finale di“Eintracht Francoforte-”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dallo Deutsche Bank Park di Francoforte va in scena la super sfida tra i tedeschi allenati da Oliver Glasner e gli azzurri di Luciano Spalletti. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro e Sandro Sabatini. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per ...

