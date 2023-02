Champions League 2022/2023, Eintracht-Napoli: i convocati di Spalletti (Di lunedì 20 febbraio 2023) I convocati di Luciano Spalletti per Eintracht Francoforte-Napoli, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. L’unico assente per il primo atto dei 180 minuti contro la formazione tedesca sarà Giacomo Raspadori, che non partirà con la squadra per la Germania. LA LISTA COMPLETA DEI convocati Portieri: Gollini, Marfella, Meret Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski Attaccanti: Lozano, Osimhen, Politano, Simeone SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Idi LucianoperFrancoforte-, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di. L’unico assente per il primo atto dei 180 minuti contro la formazione tedesca sarà Giacomo Raspadori, che non partirà con la squadra per la Germania. LA LISTA COMPLETA DEIPortieri: Gollini, Marfella, Meret Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski Attaccanti: Lozano, Osimhen, Politano, Simeone SportFace.

