Champions, la scelta di Amazon per il match su Prime Video (Di lunedì 20 febbraio 2023) Amazon partita Champions – Torna la UEFA Champions League su Prime Video con il big match Inter-Porto, valido per l’andata degli ottavi di finale. Mercoledì 22 febbraio (in diretta su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) i nerazzurri di Inzaghi ospiteranno i portoghesi guidati da Conceição. In diretta da San Siro ci L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 febbraio 2023)partita– Torna la UEFALeague sucon il bigInter-Porto, valido per l’andata degli ottavi di finale. Mercoledì 22 febbraio (in diretta sudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) i nerazzurri di Inzaghi ospiteranno i portoghesi guidati da Conceição. In diretta da San Siro ci L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Media #Notizie Champions, la scelta di Amazon per il match su Prime Video: Amazon partita Champions – Torna la UEF… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: #Champions, ecco la scelta di #Amazon per il secondo ottavo di finale di andata su Prime Video - CalcioFinanza : #Champions, ecco la scelta di #Amazon per il secondo ottavo di finale di andata su Prime Video… - RompiballeI : @Pierre8244309 Ma la prima scelta del mercoledì sarà ancora esclusiva Amazon o Sky avrà tutta la Champions? - Engage_Magazine : Champions League: i diritti in esclusiva per il triennio 2024-2027 vanno a #Sky, la prima scelta del mercoledì a… -