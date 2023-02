Champions, Eintracht-Napoli: Spalletti per sognare anche in Europa, in quota sfida del gol Osimhen-Kolo Muani (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Napoli, dominatore in Serie A, vuole continuare a stupire anche in Europa dopo aver concluso la fase a gironi con il primo posto - davanti... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il, dominatore in Serie A, vuole continuare a stupireindopo aver concluso la fase a gironi con il primo posto - davanti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il Napoli vuole sfatare il tabù contro l'Eintracht: in 97 anni di storia non ha mai raggiunto i quarti di Champions… - sportli26181512 : Champions, Eintracht-Napoli: Spalletti per sognare anche in Europa, in quota sfida del gol Osimhen-Kolo Muani: Il N… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SLIDE NM - Champions League, Eintracht Francoforte-Napoli, tifosi azzurri in Germania - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SLIDE NM - Champions League, Eintracht Francoforte-Napoli, tifosi azzurri in Germania - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SLIDE NM - Champions League, Eintracht Francoforte-Napoli, tifosi azzurri in Germania -