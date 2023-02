Champions, Eintracht-Napoli: come vedere la partita in tv (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ in programma domani, martedì 21 febbraio, la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra l’Eintracht Francoforte e il Napoli. Il match, che sarà giocato dalle 21 al Deutsche Bank Park di Francoforte, sarà trasmesso in tv su Canale 5 e in streaming su Infinity. La partita sarà inoltre trasmessa da Sky (Sky Sport Uno – canale 201 e Sky Sport 4K – canale 213 e in streaming su SkyGo e Now. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ in programma domani, martedì 21 febbraio, lad’andata degli ottavi di finale diLeague tra l’Francoforte e il. Il match, che sarà giocato dalle 21 al Deutsche Bank Park di Francoforte, sarà trasmesso in tv su Canale 5 e in streaming su Infinity. Lasarà inoltre trasmessa da Sky (Sky Sport Uno – canale 201 e Sky Sport 4K – canale 213 e in streaming su SkyGo e Now. L'articolo proviene da Italia Sera.

