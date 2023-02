Champions: Ancelotti, con il Liverpool sarà sfida senza respiro (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Il ricordo della finale è bello, è stata una partita equilibrata, in cui loro hanno fatto più possesso palla ma noi eravamo ben messi dietro e questo è il segreto per fare sempre bene contro il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Il ricordo della finale è bello, è stata una partita equilibrata, in cui loro hanno fatto più possesso palla ma noi eravamo ben messi dietro e questo è il segreto per fare sempre bene contro il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #RealMadrid, #Ancelotti in vista del #Liverpool: “Sfida intensa, siamo pronti” - sportface2016 : #RealMadrid, #Ancelotti in vista del #Liverpool: “Sfida intensa, siamo pronti” - glooit : Champions: Ancelotti, con il Liverpool sarà sfida senza respiro leggi su Gloo - ScMotorieSelmi : Champions: Ancelotti, con il Liverpool sarà sfida senza respiro - pino_nostro : RT @tatanka_h: 24. Siamo al 24 aprile. Per salvare l’immagine di Allegri già uscito dalla Champions e in lotta solo per il quarto posto in… -