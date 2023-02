Cessione crediti, Cna: “Tre priorità al tavolo con il Governo” (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA – All’incontro con il Governo di oggi, la Cna indicherà tre priorità che richiedono risposte urgenti e definitive ai problemi generati dal decreto legge sulla Cessione dei crediti. La prima riguarda il tema non risolto dei crediti fiscali che le imprese non riescono a vendere e che mette a rischio fallimento decine di migliaia di attività e sta bloccando i cantieri e la stessa ricostruzione post terremoto. È necessario attivare qualsiasi strumento per svuotare i cassetti fiscali delle imprese che hanno l’unica “colpa” di aver realizzato i lavori anticipando, ai cittadini beneficiari, il contributo dello Stato. La seconda priorità è rappresentata dal caos provocato dall’ultimo decreto del Governo che cancella l’opzione della Cessione del credito. ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA – All’incontro con ildi oggi, la Cna indicherà treche richiedono risposte urgenti e definitive ai problemi generati dal decreto legge sulladei. La prima riguarda il tema non risolto deifiscali che le imprese non riescono a vendere e che mette a rischio fallimento decine di migliaia di attività e sta bloccando i cantieri e la stessa ricostruzione post terremoto. È necessario attivare qualsiasi strumento per svuotare i cassetti fiscali delle imprese che hanno l’unica “colpa” di aver realizzato i lavori anticipando, ai cittadini beneficiari, il contributo dello Stato. La secondaè rappresentata dal caos provocato dall’ultimo decreto delche cancella l’opzione delladel credito. ...

