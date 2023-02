Cesena-Reggiana oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La, l’, latv e lodi, match del Dino Manuzzi valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. Scontro al vertice per il girone B, che mette davanti la prima e la seconda in classifica, separate da soli quattro punti. I padroni di casa vogliono portare a casa i tre punti accorciare le distanze dalla capolista, mentre quest’ultima ha intenzione di conquistare un successo che le consentirebbe di scappare a +7. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 20 febbraio alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Rai Sport HD. SEGUI IL LIVE SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Il posticipo di Serie C é il big match. I padroni di casa, dopo il successo esterno per 0 - 2 contro l'Imolese, che ha rappresentato per loro il decimo risultato utile ...Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 20 febbraio 2023: posticipo in Serie A, Liga e Liga Portugal. In Lega Pro sfida al vertice traDopo un intenso weekend di calcio in questo lunedì 20 febbraio andiamo a pescare i posticipi più interessanti della giornata. In Italia troviamo alle 20.45 Torino - Cremonese per la ...

Cesena – Reggiana: tra i mister la sfida è già iniziata. VIDEO Reggionline

Calcio C, Colavitto: "Cesena-Reggiana Io la vedo così" Corriere Romagna

Le probabili formazioni di Cesena-Reggiana TuttoReggiana

Cesena-Reggiana, Toscano allenta la pressione: "Importante ma non decisiva, voglio una squadra serena" CesenaToday

Girone b di Serie C, Cesena-Reggiana: statistiche, quote e pronostico Tuttosport

Successo esterno per il Crotone: 2-1 alla Virtus Francavilla. Domani sera alle 20.30 il big match del Girone B: il Cesena ospita la Reggiana capolista Ricca domenica da 21 partite, con tutti e tre i ...La partita Cesena – Reggiana di Lunedì 20 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino del match valevole per la 28° giornata del campionato di Serie C, calcio d’inizio alle 20.30 ...