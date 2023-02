Censura woke per Roald Dahl, il papà di Willy Wonka: “grasso” e “nero” rimossi dai libri (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb — Nemmeno i libri di Roald Dahl sfuggono all’operazione di «revisione del linguaggio» e riscrittura dei classici perché possano risultare «inclusivi» e non traumatizzino gli animi sensibili dei bimbi moderni. Eppure siamo abbasta sicuri, ripensando alle lontane nebbie dell’infanzia che fu, di essere passati indenni dalla lettura di Charlie e la fabbrica di cioccolata, di non aver subito traumi di sorta e di ricordare passaggi particolarmente lesivi della nostra sensibilità. Anche Roald Dahl non passa indenne dalla tagliola woke Secondo gli inflessibili revisori dell’editore Puffin, invece, le opere di Roald Dahl sono zeppe di contenuti offensivi che non tengono conto né dell’uguaglianza di genere né della lotta al bullismo e al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb — Nemmeno idisfuggono all’operazione di «revisione del linguaggio» e riscrittura dei classici perché possano risultare «inclusivi» e non traumatizzino gli animi sensibili dei bimbi moderni. Eppure siamo abbasta sicuri, ripensando alle lontane nebbie dell’infanzia che fu, di essere passati indenni dalla lettura di Charlie e la fabbrica di cioccolata, di non aver subito traumi di sorta e di ricordare passaggi particolarmente lesivi della nostra sensibilità. Anchenon passa indenne dalla tagliolaSecondo gli inflessibili revisori dell’editore Puffin, invece, le opere disono zeppe di contenuti offensivi che non tengono conto né dell’uguaglianza di genere né della lotta al bullismo e al ...

