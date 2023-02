Catholic Match, come funziona il Tinder dei cattolici che fa proprie le parole del Papa: “Il mondo digitale va abitato da cristiani” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Trova il tuo per sempre”, si legge nella home page del sito. Il tuo chi? Il partner, è ovvio. Ma in questo caso non è l’amante occasionale, il trombamico o amica per una toccata e fuga, il compagno o compagna di un’avventura extra coniugale. E nemmeno un gioco di scambio erotico virtuale. No, CatholicMatch, il Tinder dei cattolici sul web, propone la possibilità di incontrare il partner della vita e, se ci andrete entrambi, del Paradiso. La app destinata a chi vuole incontrare persone con la stessa fede e principi, single credenti che condividono i medesimi valori, si propone come il ‘sito di incontri cattolico più grande e affidabile al mondo’. come funziona? Al momento dell’iscrizione, all’inizio gratuita, si chiede agli utenti di indicare tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Trova il tuo per sempre”, si legge nella home page del sito. Il tuo chi? Il partner, è ovvio. Ma in questo caso non è l’amante occasionale, il trombamico o amica per una toccata e fuga, il compagno o compagna di un’avventura extra coniugale. E nemmeno un gioco di scambio erotico virtuale. No,, ildeisul web, propone la possibilità di incontrare il partner della vita e, se ci andrete entrambi, del Paradiso. La app destinata a chi vuole incontrare persone con la stessa fede e principi, single credenti che condividono i medesimi valori, si proponeil ‘sito di incontri cattolico più grande e affidabile al’.? Al momento dell’iscrizione, all’inizio gratuita, si chiede agli utenti di indicare tra le ...

