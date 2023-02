Caso Negreira, Tebas: “Stiamo lavorando con la Procura. Laporta chiarisca” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Il danno che si sta facendo al calcio professionistico è grande”. Il presidente della Liga Javier Tebas è tornato a parlare riguardo al Caso Negreira. “Se non ci fosse stata la prescrizione sportiva avremmo aperto senza dubbio un fascicolo ma Stiamo collaborando con la Procura. I club sono tutti molto preoccupati e faremo la nostra parte perchè si indaghi” ha aggiunto. Su Laporta: “Se dovrebbe dimettersi? Se non si spiega bene o in modo più ragionevole, penso che dovrebbe. Ha fatto una dichiarazione superficiale. Sembrava che lo facessero tutte le squadre di calcio. Ma una cosa è rivolgersi a ex arbitri e un’altra rivolgersi a ex arbitri che fanno parte della commissione arbitrale”. Tebas ha poi garantito che la Liga farà anche gli opportuni passi con Fifa e ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Il danno che si sta facendo al calcio professionistico è grande”. Il presidente della Liga Javierè tornato a parlare riguardo al. “Se non ci fosse stata la prescrizione sportiva avremmo aperto senza dubbio un fascicolo macollaborando con la. I club sono tutti molto preoccupati e faremo la nostra parte perchè si indaghi” ha aggiunto. Su: “Se dovrebbe dimettersi? Se non si spiega bene o in modo più ragionevole, penso che dovrebbe. Ha fatto una dichiarazione superficiale. Sembrava che lo facessero tutte le squadre di calcio. Ma una cosa è rivolgersi a ex arbitri e un’altra rivolgersi a ex arbitri che fanno parte della commissione arbitrale”.ha poi garantito che la Liga farà anche gli opportuni passi con Fifa e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Caso #Negreira, #Tebas: “Stiamo lavorando con la Procura. #Laporta chiarisca” - zazoomblog : Caso Negreira Espanyol: “Facciamo un appello in difesa del nostro calcio” - #Negreira #Espanyol: #“Facciamo - sportface2016 : Caso #Negreira, #Espanyol: 'Facciamo un appello in difesa del nostro calcio' - infoitsport : Siviglia sul Barcellona e il caso Negreira: «È in gioco l'integrità del calcio spagnolo» - infoitsport : Il Siviglia si pronuncia sul Caso Negreira: 'Preoccupati e indignati, i tifosi meritano rispetto' -