Caso Donzelli, in Commissione alla Camera le opposizioni minacciano l'Aventino: Delmastro non si presenta, al suo posto Siracusano (Fi) (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il sottosegretario di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro non si è presentato in Commissione Giustizia alla Camera, dov'era atteso per la seduta dedicata ai pareri sul decreto Milleproroghe: al suo posto a nome del governo è intervenuta la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, di Forza Italia. A causare il forfait uno scambio informale tra deputati: i parlamentari del Pd e del M5s hanno avvertito i colleghi di Fratelli d'Italia che avrebbero abbandonato i lavori se in Commissione ci fosse stato Delmastro, indagato dalla Procura di Roma per rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio sulla vicenda dei documenti riservati sul Caso Cospito trasmessi al compagno di partito ...

