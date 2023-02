Casa, al via gli sgomberi delle occupazioni abusive. Meloni: «Lo Stato non si gira più dall’altra parte» (Di lunedì 20 febbraio 2023) «È finita l’era in cui lo Stato si girava dall’altra parte rispetto alla criminalità e a chi non rispetta le regole: le case dell’edilizia popolare devono andare a chi ne ha bisogno, non alle famiglie criminali». A dirlo è stata Giorgia Meloni nel corso dei suoi “Appunti di Giorgia”, parlando della «guerra contro le occupazioni abusive» dichiarata dal governo e già concretizzata in una serie di sgomberi in tutta Italia. «Si è cominciato a fare – ha chiarito il premier – quello che prima non veniva fatto», vale a dire «procedere con gli sgomberi delle case occupate abusivamente». Al via la stagione di sgomberi delle occupazioni abusive Nel corso del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) «È finita l’era in cui losivarispetto alla criminalità e a chi non rispetta le regole: le case dell’edilizia popolare devono andare a chi ne ha bisogno, non alle famiglie criminali». A dirlo è stata Giorgianel corso dei suoi “Appunti di Giorgia”, parlando della «guerra contro le» dichiarata dal governo e già concretizzata in una serie diin tutta Italia. «Si è cominciato a fare – ha chiarito il premier – quello che prima non veniva fatto», vale a dire «procedere con glicase occupate abusivamente». Al via la stagione diNel corso del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Perfino Roald #Dahl censurato: così il treno della cancel culture ci travolgerà. @davide_turrini - enpaonlus : Questo vecchiettino cerca una nuova casa e un affetto per sempre dopo aver passato tante vicissitudini… Vi aspetta… - ultimora_pol : Problemi di salute per la premier Giorgia #Meloni: cancellata tutta la sua agenda. Salta l'incontro di domani con l… - SecolodItalia1 : Casa, al via gli sgomberi delle occupazioni abusive. Meloni: «Lo Stato non si gira più dall’altra parte»… - eowyn3522 : Adoro come le stesse persone del “si deve andare via di casa a 18anni” si scandalizzano a sapere che ci sono person… -