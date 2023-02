Carolina Herrera rende omaggio alla principessa Sissi in passerella

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Un crossover che forse non ti aspetti, quello proposto dain. Il brand, guidato da Wes Gordon, ha resoal fascino della, tornata protagonista delle scene grazie a Netflix. Ladal fascino evergreen ha contagiato anche la moda. A dimostrarlo è, la cui ultima collezione sembra riportare direttamente al cospetto dell’Imperatrice, con vibes fortemente retrò e Royal. Basterà uno sguardo per innamorarsi del tocco di Wes Gordon, direttore creativo del brand che non ha potuto resistere e ha resotraendo forte ispirazione da Netflix.. ...

Dai colori accesi e vivaci die Proenza Schouler , alle stampe di Dion Lee , la settimana della moda newyorkese è specchio di uno stile frizzante e audace non stanca mai.

Dopo la capitale della moda americana sarà il turno di Londra, Milano e Parigi. Osservando le collezioni degli stilisti americani, come Carolina Herrera, Thom Browne, Michael Kors, Tory Burch, Proenza ...