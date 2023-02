Carnevale | Cna Turismo e Commercio | “2023 da record | due milioni i pernottamenti”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA – Ildiquest’anno ha il vento in poppa. E si appresta a battere tutti i precedenti risultati. Arrivando a contare cinquedi presenze alle iniziative della settimana clou, destinata a conchiudersi domani martedì 21 febbraio. Con duediin strutture a pagamento, alberghi e B&B in stragrande maggioranza. Per un giro d’affari complessivo vicino ai tre miliardi. A stimarlo è un’indagine di CNAcondotta tra gli associati di tutta Italia. La sorpresa stranieri Ildisi caratterizza per la massiccia presenza dei vacanzieri stranieri in un mese tradizionalmente poco o punto turistico quale febbraio. Saranno circa 500mila i ...