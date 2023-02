«Carnevale 2023 a Venezia … - “Da cosa vi vestite?“ chiedo incuriosita - “Da te e papà !“ risponde lei»

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’ispirazione per il costume di, Jolanda Renga l’ha trovata in casa. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, infatti, ha deciso di travestirsi insieme al fidanzato proprio da mamma e. E le foto di una giovanissima stellina di Non è la Rai accanto al famoso cantante bresciano hanno subito fatto il giro del web. Jolanda Renga, lo sfogo social della figlia di Ambra: «Mi dite che sono brutta, ma io tengo ad altro» X ...

Fedez riappare nelle storie di Chiara Ferragni . L'influencer, che dal dopo Sanremo non si mostra più sui social con il marito, ieri ha pubblicato il video di due maschere aldi Viareggio con le loro sembianze. 'Aiuto', ha scritto divertita Chiara. Che sia un piccolo segno di disgelo Fedez insulta Giordano, Caterina Collovati: 'Chiara Ferragni dovrebbe ...Era in vacanza in Veneto per ilL'incidente A quanto si apprende la vittima si chiamava Edoardo Riva De Onestis, 20 anni, di Castelnuovo Scrivia, e si stava recando al lavoro ai Monopoli di ...

Cosa fare a Napoli e in Campania l'ultimo giorno di Carnevale 2023, il martedì grasso Napoli da Vivere

Le immagini delle sfilate di Carnevale in provincia nel weekend del 18 e 19 febbraio varesenews.it

Carnevale, a Caracas anche i cani sfilano in maschera. FOTO Sky Tg24

Il Carnevale di Malnate 2023 - VareseNews - Foto varesenews.it

Carnevale 2023, le foto dei costumi napoletani più belli NapoliToday

BELLUNO - Da una valle all'altra della provincia ieri è stata la giornata delle sfilate di Carnevale. E quasi ovunque un ruolo fondamentale è stato giocato dalle diverse Pro Loco ...L'ex lady Icardi, che si trova in Brasile per lavoro, si è concessa dei momenti di relax tra mare e i festeggiamenti carnevaleschi ...