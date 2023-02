Carlo III in visita alle reclute ucraine nel Sud dell'Inghilterra (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il re Carlo III ha incontrato le reclute militari ucraine che si stanno addestrando nel Sud - Ovest dell'Inghilterra, con le forze britanniche e internazionali. Accompagnato dal capo di stato maggiore ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il reIII ha incontrato lemilitariche si stanno addestrando nel Sud - Ovest, con le forze britanniche e internazionali. Accompagnato dal capo di stato maggiore ...

