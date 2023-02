Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Carica Klopp: 'Col Real è sempre speciale. Ho rivisto la finale di giugno: una tortura': Carica Klopp: 'Col Real è… - Gazzetta_it : Carica Klopp: 'Col Real è sempre speciale. Ho rivisto la finale di giugno: una tortura' #UCL -

Nella sala stampa di Anfield, che lo accoglie piena di giornalisti ('Sold out Dovremmo cominciare a vendere i biglietti' scherza col suo addetto stampa),mostra quell'entusiasmo per una grande ...Il francese, pallone d'oro in, è tuttavia ancora a secco in questa edizione di Champions ...e i suoi sono avvisati. Benzema primo marcatore è quotato 5.75 su Sisal, 5.50 su Bet365, 4.90 su ...

Carica Klopp: "Col Real è sempre speciale. Ho rivisto la finale di giugno: una tortura" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico del Liverpool alla vigilia degli ottavi con gli spagnoli: "Ancelotti è l'allenatore più rilassato, il migliore per una grande squadra. Il Madrid è così forte che non ha bisogno di essere al ...Le probabili formazioni di Liverpool-Real Madrid, match valido per l'andata degli ottavi di Champions League di scena ad Anfield Road ...