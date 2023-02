Capitale della cultura: “Perché a Brescia i musei sono gratis e a Bergamo no?” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Bergamo. Per tutto il 2023, anno di Capitale della cultura, i residenti di Brescia potranno entrare gratuitamente e illimitatamente nei musei e nelle installazioni permanenti cittadine. A Bergamo è stata invece prevista soltanto un’apertura straordinaria e gratuita dei musei nel primo weekend di inaugurazione. Il consigliere comunale di Bergamo Ideale Luca Nosari chiede all’assessore alla cultura Nadia Ghisalberti, a mezzo interrogazione scritta, “se sia intenzionata ad emulare la città gemella di Brescia fornendo un pass gratuito per i musei cittadini a tutti i residenti per l’intero anno della Capitale della cultura, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 febbraio 2023). Per tutto il 2023, anno di, i residenti dipotranno entrare gratuitamente e illimitatamente neie nelle installazioni permanenti cittadine. Aè stata invece prevista soltanto un’apertura straordinaria e gratuita deinel primo weekend di inaugurazione. Il consigliere comunale diIdeale Luca Nosari chiede all’assessore allaNadia Ghisalberti, a mezzo interrogazione scritta, “se sia intenzionata ad emulare la città gemella difornendo un pass gratuito per icittadini a tutti i residenti per l’intero anno, ...

