Campos, quando il dirigente prende il potere in panchina: non è la prima volta, è successo anche al Milan (Di lunedì 20 febbraio 2023) La presenza di Luis Campos, direttore sportivo del Paris Saint Germain, in panchina nei minuti finali del match con il Lille ha destato scalpore... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 febbraio 2023) La presenza di Luis, direttore sportivo del Paris Saint Germain, innei minuti finali del match con il Lille ha destato scalpore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ildiavolo_d : RT @cmdotcom: Quando il dirigente va in panchina: Campos l'aveva già fatto. Ed è successo anche a Milan, Ajax e Tottenham - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Quando il dirigente va in panchina: Campos l'aveva già fatto. Ed è successo anche a Milan, Ajax e Tottenham - sportli26181512 : Quando il dirigente va in panchina: Campos l'aveva già fatto. Ed è successo anche a Milan, Ajax e Tottenham: La pre… - cmdotcom : Quando il dirigente va in panchina: Campos l'aveva già fatto. Ed è successo anche a Milan, Ajax e Tottenham - marcullo02 : RT @p__antonio: @marcullo02 Ieri tutti sorpresi per Campos sceso a bordocampo quando da noi praticamente è successa quasi la stessa cosa co… -