Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvioLive : Paga 35mila euro per un iPhone: come è stato truffato un giovane in Campania -

Pagaper iPhone: come funziona la mega truffa In questo caso i truffatori sono due, un marito ed una moglie di Siracusa, mentre il malcapitato è un giovane di Bagnoli Irpino in provincia di ...Insi paga tra 1,50 e 2 euro, più 2 euro fissi a ricetta. Un vero e proprio labirinto ...l'anno e proprio ieri è partita la settimana delle donazioni finalizzata a raccogliere almeno...

Truffa sull’IPhone in Campania, ragazzo paga 35mila euro Internapoli

Campania, 35mila euro per un iPhone usato: occhio alla truffa Teleclubitalia.it

Giani: “A tutte le famiglie che hanno meno di 35mila euro di reddito gli asili nido gratis”. “Dialogando con altre regioni contro accorpamenti scolastici” Controradio

Nelle farmacie in Campania raccolta di medicinali gratis per poveri ... Fanpage.it

Al supermercato vestito come Matteo Messina Denaro: la denuncia sui social Corriere dello Sport

Sono riusciti ad intascare quasi 35mila euro per l’acquisto di un “IPhone14” messo in vendita on line. “Il suo bonifico non è andato a buon fine”: così i due truffatori, un uomo e una donna residenti ...Una squadra con una delle tifoserie più calde d'Europa, a Barcellona si presentarono in 35mila. Temperature invernali a parte, l'atmosfera che circonderà le squadre in campo - agli ordini dell'arbitro ...